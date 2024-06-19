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Ankara'da Kurban Bayramı'nın son gününde besiciler pazarlardan ayrılmaya başladı

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Ankara'da kurulan pazarlarda Kurban Bayramı'nın son gününde besiciler, kurbanlık satışını tamamlayarak çadırlarını toplamaya başladı. Besiciler, bayramda yoğun bir şekilde hayvan satışı gerçekleştirdiklerini ve satışların iyi geçtiğini belirtti.

Ankara'da Kurban Bayramı'nın son gününde kurbanlık satışını tamamlayan besiciler pazarlardan ayrılmaya başladı.

Kentin çeşitli noktalarında kurulan pazarlarda Kurban Bayramı'nın son gününde yoğunluk azaldı. Çadırlarındaki kurbanların tamamını ya da büyük çoğunluğunu satan besiciler, çadırlarını toplamaya başladı.

Yenimahalle'deki Yakacık semtinde kurulan pazar alanına 850 küçükbaş hayvanla geldiğini anlatan Hüseyin Alkan, 840'a yakınını sattığını söyledi.

Alkan, bayramda kurban alışverişinin yoğun geçtiğini, hayvanlarının ortalama 10 bin ila 20 bin lira arasında satıldığını dile getirdi.

Bayramın son günü kurban fiyatlarında düşüş olmadığını, kalan hayvanların kilolarının düşük olması nedeniyle daha ucuza satıldığını belirten Alkan, "Bugün de 13 kurban kestik. Bugün de gelen oluyor yani. Ben buranın köklü esnaflarındanım, burada kalıcıyım ama dışarıdan gelen arkadaşlar bugün itibarıyla gidecekler." dedi.

Besicilerden Cemal Derin de Aksaray'dan 300 hayvan ile pazara geldiğini, 230'unu sattığını aktardı.

Bayramın satışlar açısından iyi geçtiğini vurgulayan Derin, "Diğer arkadaşlar da güzel sattı. Hepsinin yüzü gülüyor çok şükür. Bugün çadırımızı toplayıp, döneceğiz memleketimize." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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