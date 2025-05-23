Ankara'da Kurban Bayramı İçin Denetimler Artırıldı

ANKARA'da Kurban Bayramı öncesi kurulan 9 hayvan pazarında kurbanlıklar satışa sunulurken, kentin girişlerinde 3 farklı yerde kontrol noktaları oluşturuldu. Kente getirilen kurbanlıkların buralarda sağlık raporları, pasaportları ve küpeleri kontrol ediliyor. Hayvan pazarlarında da kurbanlıkların satışına ilişkin denetimler yapılıyor.

Ankara Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından, kurbanlık satış ve kesim sürecinin düzenli ve sağlıklı yürütülmesi için önlemler alındı. Bu kapsamda kentin girişlerinden Elmadağ, Akyurt ve Bala mevkilerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Kente getirilen kurbanlıklar, bu noktalarda kontrol ediliyor. Hayvanların sağlık raporları, pasaportları ve küpelerine bakılıyor. Kentte kurulan 9 hayvan pazarında da aynı şekilde kurbanlıkların satışına ilişkin denetimler yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Dallı, kurbanlıkların Ankara'ya girişlerini Elmadağ, Akyurt ve Bala bölgelerinde 7 gün 24 saat esasına göre oluşturulan kontrol noktaları ile denetim altında aldıklarını belirterek, "Biz bu yollarda ilimize ya da bu ilimizden geçip başka illere gidecek olan kurbanlık hayvanların hareketlerini, hayvan sağlık raporu alıp almadıklarını, kamyonun hayvan refahına uygun olup olmadığı, hayvanların sağlık raporundaki tanımlamaya uygun olup olmadığı, küpeli olup olmadığı, pasaportlarının olup olmadığı konusundaki gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ilimize ya da gitmiş oldukları hayvan pazarı son noktasına sevkine izin veriyoruz" dedi.

'KURBAN NİTELİĞİNE UYGUN OLMASI GEREKİYOR'

Bu yıl mevzuatta yapılan değişiklikle birlikte sağlık raporu bulunan hayvanların bakanlıkça belirlenen yol kontrol noktalarına uğramalarının zorunlu hale getirildiğini söyleyen Dallı, "Bizim burada önceliğimiz, gelen hayvanın aşılanmış olması, gerekli aşılama işlemlerinin yapılmış olması, küpe tanımlamalarının yapılmış olması ve en önemlisi kurban niteliğine uygun hayvanlar olması. Elbette ki diğer hayvanların da sevkini kontrol ediyoruz ama kurbanlık olarak gelen hayvanların kurban niteliğine uygun olması gerekiyor. Öncelikle dişi hayvan olmaması gerekiyor. Dişi hayvan olması halinde kesim için hekim raporunun olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'KURBAN TEMİNİNDE SIKINTIMIZ YOK'

Ankara genelinde 9 hayvan pazarı kurulduğunu belirten Dallı, "Bu hayvan pazarlarında kurulmuş olan 650 adet büyükbaş çadırı, 90 adet de küçükbaş çadırı var. Buralarda konuşlanmış bugün itibarıyla 70 bin büyükbaş, 115 bin de küçükbaş varlığımız var. Dolayısıyla ilimizde kurban kesecek olan vatandaşlarımızın yeteri kadar kurbana ulaşmalarında hiçbir sorun yok. Kurban temininde de sıkıntımız yok. Bu minvalde biz il genelinde bunun dışında 280 tane noktada satış yeri belirledik. Bunu Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun öngördüğü bir sistem var, o sisteme girişini yaptık. ve beraberinde 300 adet de kesim yerimiz var. Bu kesim yerleri de yine belirtmiş olduğumuz o sisteme kaydedilmiş vaziyette ve kamuya duyurulmuş durumda" diye konuştu.

'HAYVAN BİLGİLERİ ERİŞİME AÇIK'

'Tarım Cebinde' mobil uygulaması aracılığıyla da hayvanların küpe numarası üzerinden kimlik, aşı ve sağlık bilgilerinin kontrol edilebileceğini hatırlatan, Dallı, "Kurban alırken, keserken bilhassa kesim sırasında bizim belirlemiş olduğumuz satış noktalarında ve kesim noktalarında bizim belirlediğimiz kurallara uymaları, kesim noktalarında kesim yerlerindeki düzene uymaları hem hayvanın düzgün bir şekilde kesilmesi, hem de kurbanın düzgün bir şekilde yerine ulaşması, amacına ulaşması açısından önemlidir" dedi.