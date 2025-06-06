Ankara'da Kurban Bayramı Et Bağışı Kampanyası Başladı

Ankara'da Kurban Bayramı Et Bağışı Kampanyası Başladı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Paylaşmanın Bayramı' sloganıyla bu yıl da Kurban Bayramı'nda et bağışı kampanyasını gerçekleştiriyor. Vatandaşlar kurban etlerini belirlenen toplama merkezlerine teslim edebilecek ve sosyal destek alan ailelere ulaştırılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Paylaşmanın Bayramı" sloganıyla bu yıl da Kurban Bayramı'nda et bağışı kampanyasına devam ediyor.

ABB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kampanya kapsamında et bağışlarının sağlıklı koşullarda toplanması ve dağıtımı için tüm hazırlıklar tamamladı.

Vatandaşlar, kurban etlerini kurulan toplama merkezlerine teslim edebilecek. Soğuk zincir sistemiyle korunan etler, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince sosyal destek alan ailelerin sofralarına ulaştırılacak.

Kurban eti bağışları, bugün 14.00–23.59, yarın ise 10.00–23.59 saatleri arasında kabul edilecek. Bayramın üçüncü günü et bağışı alınmayacak.

Et payları 5 noktada teslim edilebilecek

Vatandaşlar et paylarını, Çankaya – Turan Güneş Bulvarı (Çetinkaya - Nişantaşı Pazarı önü), Etimesgut – Bağlıca göbek, Ayrancı – Kapalı Pazar Yeri, Etlik – Gazze Caddesi (Antares AVM üstü) ve Batıkent – Gimsa önünden soğuk zincir araçlarına teslim edebilecek.

Ayrıca Yenimahalle'deki ABB Sosyal Hizmetler Soğuk Hava Deposu'nda da bağış kabul edilecek.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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