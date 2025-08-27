Ankara'da Kur'an'a Hakaret ve Çocuk Tacizi Suçlamasıyla Tutuklama
Ankara'da Yasin Tunahan N. isimli bir kişi, Kur'an-ı Kerim'e hakaretlerde bulunması ve 9 yaşındaki kızı ile çocuk parkındaki çocuklara cinsel tacizde bulunmasıyla suçlanarak tutuklandı.
Ankara'da yaşayan Yasin Tunahan N., Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren ve 9 yaşındaki kızı ile çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine gözaltına alınan Yasin Tunahan N., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel