Ankara'da Kur'an'a Hakaret ve Çocuk Tacizi Suçlamasıyla Tutuklama
Güncelleme:
Ankara'da yaşayan Yasin Tunahan N., Kur'an-ı Kerim'e ağır hakaretler içeren ve 9 yaşındaki kızı ile çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine gözaltına alınan Yasin Tunahan N., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
