Ankara'da Kumar Oynatan İş Yeri Sahibine Adli İşlem Yapıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde kumar oynatan iş yeri sahibine adli işlem yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Mamak ilçesindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçuna yönelik belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, "slot" diye tabir edilen şarj aleti görünümlü oyun makinesi ele geçirildi.

İş yeri yetkilisi hakkında adli işlem başlatılırken, oyun makinesi ve makine içerisinde bulunan para muhafaza altına alındı.