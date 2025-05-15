Ankara'da Kulu Depremi Hissedildi, Can ve Mal Kaybı Yok

(ANKARA) - Ankara Valiliği, merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi olan depremin Ankara'da da hissedildiğini belirterek, ilk bilgilere göre kentte can ve mal kaybı olmadığını, ekiplerin ise saha tarama ve inceleme çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Ankara Valiliği, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, "Saat 15.46'da Konya/Kulu merkezli meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup Valiliğimizce elde edilen ilk bilgilere ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ya da diğer kanallarla intikal eden bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmamış olup; ekiplerimizce derhal saha tarama ve incelemelerine başlanmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.