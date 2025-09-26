Haberler

Ankara'da Kültürel Organizasyon Davasında Tutuklamalar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABB yöneticileri ve organizasyon sahipleri, Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Bazı şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERDEN 5'İ TUTUKLANDI, 9'U ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce verilen karara göre, eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı H.A.B., eski ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve eski Daire Başkan Vekili H.E., eski ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili H.Z., Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi O.E. ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortağı S.Ç. tutuklandı.

Şüphelilerden eski ABB yöneticileri A.A.Ç., C.A., K.B. ile Festiva ve Enfest Organizasyon ortağı K.A., Univerce Şirketi sahibi S.E., Gurudan Şirketi sahibi A.A., Yalınayak Şirketi ortakları E.D. ve L.E. ile ABB çalışanı O.C.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 5 tutuklama

Mansur Yavaş'a kötü haber! Çok sayıda kişi tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Süper Lig'de deplasmanda gol yemeden kazanıyor

Galatasaray, gerçekleştirilmesi imkansız olanı başardı
Kremlin'den Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısına yanıt

Trump'ın kameralar önünde yaptığı çağrıya Kremlin'den yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.