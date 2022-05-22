Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında - Haberler

Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Hidayet Türkyılmaz - Güncel
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Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında Ankara'nın Çubuk ilçesinde köye inen yavru ayı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında
ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde köye inen yavru ayı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl yolu üzerinde bulunan Yaylak Köyü'ne inen yavru ayı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Düzlükte koşuşturup gözden kaybolan yavru ayının görüntüsü dikkat çekti.
İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Güncel