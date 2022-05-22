Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Hidayet Türkyılmaz - Güncel
 - Güncelleme:

Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında Ankara'nın Çubuk ilçesinde köye inen yavru ayı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Ankara'da köye inen yavru ayı cep telefonu kamerasında

ANKARA - Ankara'nın Çubuk ilçesinde köye inen yavru ayı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Karagöl yolu üzerinde bulunan Yaylak Köyü'ne inen yavru ayı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Düzlükte koşuşturup gözden kaybolan yavru ayının görüntüsü dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı / Hidayet Türkyılmaz - Güncel

Ankara, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title