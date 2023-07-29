Başkentte özel bir firmaya ait olan inşatta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kahramakazan'da meydana gelen olayda, özel bir firmaya ait olan inşaatın iskele kısmında bulunan tahtalar bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangın çevre kontrolünün sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Ankara'da korkutan inşaat yangını

ANKARA - Başkentte özel bir firmaya ait olan inşatta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kahramakazan'da meydana gelen olayda, özel bir firmaya ait olan inşaatın iskele kısmında bulunan tahtalar bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. İnşaatı saran alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın çevre kontrolünün sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.