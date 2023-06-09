Ankara'da bir gıda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Panik dolu anlara sebep olan yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'da korkutan gıda deposu yangını

ANKARA - Ankara'da bir gıda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Panik dolu anlara sebep olan yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çubuk ilçesinde meydana gelen olayda, bir gıda deposunda bilinmeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Alevlere teslim olan depo, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Korku dolu o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.