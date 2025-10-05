Haberler

Ankara'da Köprüden Düşen Aracın Sürücüsü Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentte kontrolden çıkarak Mamak Köprüsü'nden düşen otomobilin sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Başkentte kontrolden çıkarak köprüden düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Sabit Mert Çakırer yönetimindeki 06 EA 2482 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolunda kontrolden çıkarak Mamak Köprüsü'nden alt yola düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Çakırer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti, Hamas onayladığında ateşkes başlayacak

Gazze'de ateşkes umudu! İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump: Hamas hızlı hareket etmeli, gecikmeyi tolere etmeyeceğim

Trump'tan Hamas'a "Hızlı ol" tehdidi: Tolere etmeyeceğim
Kardeşini dövüp üzerine kaynar su döken ağabey ve babası tutuklandı

Gözaltına alınan cani ağabey ve baba için gereken yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.