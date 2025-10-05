Ankara'da Köprüden Düşen Aracın Sürücüsü Ağır Yaralandı
Başkentte kontrolden çıkarak Mamak Köprüsü'nden düşen otomobilin sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Sabit Mert Çakırer yönetimindeki 06 EA 2482 plakalı otomobil, Ankara-Samsun kara yolunda kontrolden çıkarak Mamak Köprüsü'nden alt yola düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Çakırer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel