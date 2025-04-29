Ankara'da Köpekleri Öldüren Şahıs Tutuklandı

Ankara'da, sahiplendiği köpekleri öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.M.D, "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mezarlığı yanında sahipsiz hayvanların bakımıyla ilgilenen hayvanseverler, M.M.D'den, 26 Nisan'da kendilerinden 3 köpek sahiplendiği ancak ertesi gün hayvanların akıbetini öğrenmek için irtibata geçtiklerinde kendilerini tersleyerek hayvanları göstermediği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, şüpheli hakkında gözaltı ve ikametinde arama kararı verildi.

M.M.D'nin evinde yapılan aramada, üzerinde kan lekesi bulunan bıçaklar ve peçeteler içinde köpeklere ait kıl örnekleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından Batı Adliyesine sevk edilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

M.M.D, Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliğince "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.