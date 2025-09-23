Ankara'da Köpek Öldürme Davası: Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Ankara'da sahipsiz köpekleri sahiplenme bahanesiyle evine alarak öldürdüğü iddia edilen sanığın, "müstehcenlik" ve "evcil hayvanı kasten öldürme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara Batı Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanık Muhammet Mustafa D. katıldı.

Söz alan müşteki T.Ü.'nün avukatları, olaya konu yavru köpeklerin 3'ünün müvekkiline ait olduğunu, bu süreçte müvekkilinin maddi, manevi sıkıntı yaşadığını belirterek katılma talebinde bulundu.

Katılma talebinin kabul eden mahkeme, daha sonra tanık İ.K'yı dinledi.

Taksici olduğunu ifade eden İ.K, sanık Muhammet D.'nin taksisine binerek, "köpek sahipleneceğini" söylediğini, "araca köpekleri koymasında bir sakınca olup olmadığını" sorduğunu anlattı.

Köpekler yavru olduğu için izin verdiğini dile getiren İ.K, şunları kaydetti:

"Karşıyaka mezarlığına gittik. 3 kişi köpekleri sanığa teslim ettiler. Sanık, Batıkent'teki evine giderken markete uğramak istedi. Vileda ve muşamba aldı. 'Abi ev kirlenmesin' diye alıyorum dedi. Sonra yola devam ettik ve evine bıraktım. Arabada 2 yaş mama kalmış, ben de sonradan fark ettim. Olaydan bir gün sonra köpekleri teslim eden kişiler taksi durağına geldi. 'Sanığı aradıklarını, köpekleri görmek istediklerini, fakat engellendiklerini' söylediler. Daha sonra onları sanığın evine götürdüm ve oradan ayrıldım. Sonra ne oldu bilmiyorum."

Müşteki avukatları her bir köpek için ayrı ceza istedi

Tanık beyanının ardından söz verilen sanık Muhammet D. tanığın o gün herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığını, aleyhine hiçbir durumun olmadığını savundu.

Muhammet D. 5 aydır mağdur olduğunu, gelen son Adli Tıp raporuna göre evinin 7 farklı yerinden alınan örneklerde kan izine rastlanmadığını, masum olduğunu ileri sürerek, tahliyesini istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçu işlediğine dair somut delillerin bulunmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

Söz alan müşteki avukatları ise sanığın tutukluluk halinin devamını ve her bir köpek için ayrı ayrı ceza almasını istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devamı ile esas hakkındaki mütalaasını açıklamak için süre talep etti.

Mahkeme, dosyanın, esas hakkında mütalaayı hazırlaması için savcılığa gönderilmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.