ANKARA'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, KARŞI YOLA UÇTU 3 YARALI Güncel Haberler ANKARA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. ANKARA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak karşı yönden gelen başka bir otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, Çankaya ilçesi Botanik Kavşağı'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Y.Ö. yönetimindeki 06 AC 7138 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyeri aştıktıktan sonra karşı yoldan gelen Ü.A.'nın kullandığı otomobile çarptı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu Y.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, diğer otomobildeki Ü.A. ve eşi E.A.'nin hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Çankaya Güncel Haberler

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