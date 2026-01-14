Haberler

ABB'nin konser davasında tahliye edilen 3 sanığa itiraz üzerine yakalama kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2021-2024 dönemine ait konser harcamaları ile ilgili açılan usulsüzlük davasında, tahliye edilen 3 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tekrar tutuklu yargılanmasına hükmetti.

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemine ait konser harcamalarına ilişkin yürütülen usulsüzlük davasında, tutuklu sanıkların tahliyesine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itirazı doğrultusunda tahliye edilen 3 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması tamamlandı. 3 gün süren duruşmada, 5'i tutuklu 14 sanık savunmalarını yaptı ve suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Cumhuriyet savcısının, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına yönelik mütalaasının ardından tahliye kararı verdi. Mahkeme, ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya'nın adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine hükmetti.

BİR ÜST MAHKEMEDEN 3 SANIĞA TUTUKLAMA KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, dosya kapsamında tanıkların henüz dinlenmediği, kamu zararının miktarına ilişkin tespitlerin bulunduğu ve dosyadaki eksiklikler giderilmeden tahliye kararı verildiği belirtilerek, tutuklu sanıklar yönünden verilen kararların kaldırılması talep edildi. İtirazı değerlendiren üst mahkeme olan Ankara 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Selahattin Çelikkaya, Onur Evren ve Hacı Ali Bozkurt'un yeniden tutuklu yargılanmasına karar verdi. Sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Witkoff: Gazze Barış Planı'nın ikinci aşaması başladı

Gazze'de yeni dönem resmen başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Davutoğlu: Suriye'deki Kürt kardeşlerimiz bizim akrabalarımızdır, soydaşlarımızdır

Davutoğlu'ndan 'Suriye' çıkışı: Kürt kardeşlerimiz bizim...
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız