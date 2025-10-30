Ankara'da Komşusunu Vurarak Öldüren Zanlı Yakalandı

Ankara'da tartıştığı komşusunu tabancayla vurarak öldüren zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde H.M.A. ile aynı apartmanda oturan komşusu F.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda F.K'nin tabancayla vurduğu H.M.A. olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.