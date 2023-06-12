Ankara'da köftecide yangın: 1 yaralı

ANKARA'da ABD Büyükelçiliği binasının karşısında bulunan köftecide yangın çıktı. 1 kişinin hafif yaralandığı yangında, dükkan kullanılamaz hale geldi. Yangın, öğle saatlerinde Çankaya ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali İhsan Ö.'ye ait köfteci dükkanı, ızgaranın alev alması sonucu yanmaya başladı. Dükkanda çalışanlar yangın tüpüyle, alevlere müdahale etti ancak başarılı olamadı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda, dükkanda çalışan işçilerden Serim Dahan S. hafif yaralandı. Dükkan ise kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.