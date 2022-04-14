Kızılay, Ramazan boyunca her gün 10 bin ihtiyaç sahibine yemek dağıtıyor

ANKARA - Kızılay'ın Ankara Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Dr. Naki Akkerman Aşevinde Ramazan ayında günlük 10 bin kişilik yemek hazırlanarak ihtiyaç sahipleri ile buluşuyor.

Türkiye genelinde 31 aşevi ile hizmet veren Kızılay, yıl boyunca ihtiyaç sahibi insanların sofralarına sıcak yemek ile buluşturuyor. Kızılay'ın Ankara Şubesi bünyesinde faaliyet gösteren ve 1919 yılında kurulan Kızılay Ankara Dr. Naki Akkerman Aşevinde 103 yıldır kaynayan kazanlarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olma hedefi ile çalışmalar yürütülüyor.

Kızılay Ankara, Dr. Naki Akkerman Aşevi, Ramazan ayında günlük 10 bin kişilik yemek hazırlıyor. Hazırlanan yemekler, aşevinde, Ankara'nın dört farklı dağıtım noktasında ve kimsesizlerin kaldığı 4 farklı otelde dağıtılıyor. Ayrıca yemeklerin bir kısmı da paketlenerek aşevine veya dağıtım noktalarına gelemeyecek durumda olan hasta, yaşlı, engelli gibi ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor.

Yemeklerin hazırlandığı pişirme kazanlarının önünde konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Ramazan boyunca 8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yurt içinde ve yurt dışında toplam da 400 milyon lira civarında bir yardım çalışmamız olacak. Hem nakit yardımlarımız hem sıcak yemek yardımlarımız, çocuklarımıza çocuk paketleri ve oyuncaklar ile bayramlık kıyafetler dağıtılacak. Ramazan boyunca inşallah 8 bin kişi sevindirilecek. Bu bağışçılarımızın yük gayretleri ile yapılacak" dedi.

Dr. Naki Akkerman Aşevi 103 yıldır ihtiyaç sahiplerinin istifadesine sunulduğunu dile getiren Altan, "İçinde bulunduğumuz aşevi 103 yıldır bu kazanlardan ihtiyaç sahipleri istifade ediyorlar. Buradan yalnızca 10 bin kişilik yemek dağıtılıyor. Ankara'nın dört noktasına sevk ediliyor. Oradan muhtaçlara dağıtılıyor. Yine kimsesizlerin kaldığı 4 otelde muhtaçlara yardımlar sürüyor" diye konuştu.

Altan konuşmasının ardından kazanların başına geçerek yemekleri karıştırdı. Ardından ise yemekleri kaplara koyarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.