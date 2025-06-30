Ankara'da Kız İsteme Görüşmesinde Kavga: Polis Memuru Hayatını Kaybetti

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Etimesgut'ta bir kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada ağır yaralanan polis memuru Furkan K., hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada ağır yaralanan polis memuru, hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Ahi Mesut Mahallesi Sultan Sencer Parkı'nda iki aile, kız isteme görüşmesi için bir araya geldi.

İzinli olduğu öğrenilen polis memuru Furkan K. ile akrabaları da Furkan K'nin kuzenine kız istemek amacıyla görüşmeye katıldı.

Görüşme sırasında taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında polis memuru Furkan K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Furkan K, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis memuru, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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