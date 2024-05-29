Ankara'da Kız Arkadaşını Öldüren Kişi İntihar Etti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, kız arkadaşını tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ancak her iki kişi de hayatını kaybetti.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Akpınar Mahallesi 852 sokaktaki bir binada, S.Ö, tabancayla kız arkadaşı S.D'yi yaraladı.
S.Ö. daha sonra aynı tabancayla intihar etti.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede S.Ö. ve S.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.