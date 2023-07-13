Ankara'da Kız Arkadaşını Muştayla Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Davası Devam Ediyor

Ankara'da kız arkadaşı Tülay Güçevin'i muştayla öldürdükten sonra cesedini yol kenarına atan Celalettin Safa Durukan'ın davası ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle devam ediyor. Duruşmada tanıklar dinlendi ve sanık suçlamaları reddetti.

Ankara'da kız arkadaşı Tülay Güçevin'i muştayla öldürdükten sonra cesedini yol kenarına atmakla suçlanan Celalettin Safa Durukan'ın "canavarca hisle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Celalettin Safa Durukan, Güçevin'in annesi Kıymet Yıldırım ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyetinin, önceki celse alınan ara kararlar gereği dosyaya giren evraka ilişkin bilgi vermesinin ardından tanık olarak dinlenen E.E, olay günü sanığın kendisini arayarak Güçevin için, sahibi olduğu gazinoda iş sorduğunu aktardı.

Tülay Güçevin ile Celalettin Safa Durukan'ın adını bilmediği bir arkadaşlarıyla gazinoya geldiğini ifade eden E.E, "Tülay'a hemen işe başlayabileceğini söyledim ancak o yarın işe başlayacağını belirtti. O akşam hep birlikte eğlendiler. Tülay sarhoştu, sahneden inmedi. Gazinodaki kız arkadaşlarla dans etti. Tülay ve Safa, o gün bir tartışma yaşamadı, yaşandıysa da ben görmedim. Mekandan gece hep birlikte ayrıldılar." dedi.

"Bu suçu işleyecek gerekçem yok"

Tanık beyanına karşı savunma yapan sanık Durukan, üzerine atılı suçu işlemediğini iddia ederek, "Tülay, daha önce intihara kalkıştığında da yanında ben vardım. Bu suçu işleyecek bir gerekçem yok. Tek suçum, onun arabadan inmesine izin vermek. Böyle olacağını bilseydim kendim ölmeye razıydım." diye konuştu.

Daha sonra söz isteyen Tülay Güçevin'in annesi Kıymet Yıldırım, adalet istediğini söyledi. Kızının olay sırasında sarhoş olduğunun öne sürüldüğünü belirten Yıldırım, "Kızım sarhoş falan değildi. Bu adam madem benim kızımla ciddi düşünüyordu, evlenecekti neden kızımı pavyonda çalıştıracaktı?" ifadelerini kullandı.

Beyanların ardından arar kararı açıklayan mahkeme, Durukan'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 14 Eylül'e erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, 4 Aralık 2022'de Polatlı- Haymana yolu Şeyhali Mahallesi mevkisinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 24 yaşındaki Tülay Güçevin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında, Güveçin'in sevgilisi 33 yaşındaki Celalettin Safa Durukan gözaltına alındı. Güvenlik kamerası kayıtları incelemesi sonucu Durukan'a ait aracın cesedin bulunduğu yerden dört kez geçtiğini belirleyen ekipler, sanığın aracında olayda kullanıldığı belirtilen muşta buldu.

Ankara Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı, Güçevin'in el tırnaklarında Durukan'a ait DNA kalıntıları, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği ise Durukan'ın aracında maktulün saç örneklerini tespit etti. Otopsi raporunda Güçevin'in başındaki kırık ve kanama nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Bu şekilde ölümün, kafa bölgesine sert bir cisimle vurmak suretiyle gerçekleşebileceği aktarılan iddianamede, Durukan hakkında "canavarca hisle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçundan ise 1 yıla kadar hapis istendi.

Durukan ifadesinde, maktul ile sevgili olduklarını, olay gecesi eğlendikten sonra Polatlı-Haymana yolu güzergahında araçla ilerlerken Güçevin'in aniden araçtan inmek istemesi nedeniyle onu yol kenarında araçtan indirdiğini, bir süre sonra aynı yere gittiğinde kendisini bulamadığını iddia etti.