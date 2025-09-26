Haberler

Ankara'da Kişisel Verileri Ele Geçiren 8 Şüpheliye Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan soruşturma sonucunda, kişisel verileri yasa dışı yollarla elde ettiği iddia edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 'sowix' isimli yasadışı sorgu sisteminin kullanıldığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara il Jandarma Komutanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçirdiği öne sürülen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile müşterek yürütülen çalışmalarda, vatandaşların ikamet adresi, yakınları, tapu bilgileri, GSM numarası gibi kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla "sowix" isimli yasadışı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile MASAK'ın da dahil edildiği soruşturmada, yasa dışı sorgu sistemini kullandığı tespit edilen, 3'ü 18 yaşından küçük olmak üzere 8 şüpheli hakkında, "7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet", "kişisel verileri ele geçirmek veya yaymak" ve "bilişim sistemlerine girme" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel
