Ankara'da Kış Lastiği Kullanımı Zorunlu Hale Getirildi

Ankara Valiliği, kış mevsiminde aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi durumlara karşı yolcu ve eşya taşımasında kullanılan araçlarda, 1 Aralık'tan Nisan 2026'ya kadar kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, şehir içi yollarda faaliyet gösteren yolcu ve eşya taşımasında kullanılan ticari araçlarda, 1 Aralık 2025 - 1 Nisan 2026 tarihleri arasında kış lastiği kullanımının zorunlu olacağı belirtildi.

Sürücülerin güvenli ve sorunsuz bir seyahat için kış lastiği takmayı ihmal etmemeleri gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın bu tedbirlere riayet ederek huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri, kendilerinin ve sevdiklerinin can güvenliğini sağlamak için büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.