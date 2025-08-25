Ankara'da Kırtasiye Ürünlerine Denetim Başlatıldı

ANKARA İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala, Ankara'daki kırtasiyelerde ürün denetimi gerçekleştirildi. Tüketicilerin korunması ve öğrencilerin sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olunması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrolleri yapıldı.

'GÜVENSİZ ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZI YASAKLANARAK, TOPLATILACAK'

Ticaret Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca, çocuklarımızın sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olmak amacıyla gerekli tedbirler alınmakta ve denetimler 'güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesi çerçevesinde sürdürülmektedir. Kırtasiye malzemeleri, okul çantaları ve okul kıyafetleri gibi ürünler; kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziksel olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle incelenmektedir. Ürünlerin oluşturabilecekleri risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru bir şekilde bilgilendirilmeleri amacıyla etiket bilgileri de kontrol edilmektedir. Denetimler sonucunda güvensiz bulunan ürünlerin bilgileri 'guvensizurun.ticaret.gov.tr' adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilerimizle paylaşılacaktır. Ayrıca, güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması sağlanacak ve bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası uygulanacaktır. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin 'sağlığa zararlı madde içermez' gibi ifadelerle reklam ve tanıtımının yapıldığının belirlenmesi durumunda, Ticaret Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacaktır" denildi.