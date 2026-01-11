Haberler

Ankara'nın kırsal kesiminde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Ankara Valiliği, kırsal kesimlerde eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. İl genelinde ise eğitim faaliyetleri devam edecek.

ANKARA Valiliği, kırsal kesimlerde eğitime bir gün ara verildiğini, il genelinde ise okulların devam edeceğini açıklandı.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, ilimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

