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Ankara'da Kırmızı Işıkta Geçen Otomobil ile Ambulans Çarpıştı: 4 Yaralı

Güncel Haberler

Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil ile ambulans çarpıştı. Kazada ambulansın içindeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil ile ambulans çarpıştı. Devrilen ambulanstaki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Keçiören Eşref Bitlis Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, kırmızı ışıkta geçen 06 EV 3287 plakalı otomobil, ambulansla çarpıştı. Kazada ambulansın içindeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ankara Güncel Haberler

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