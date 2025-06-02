Ankara'da Kırıkkale Kültür ve Sanat Evi Açılıyor

Dünya Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Yücekaya, Ankara'da Kırıkkale Kültür ve Sanat Evi'nin faaliyete geçirileceğini bildirdi.

Ankara'da yapılacak Kırıkkale Kültür ve Sanat Evi'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Yücekaya, Ocak 2022'de kurulan federasyonla Kırıkkale'de, Ankara'da, Bursa'da, İstanbul'da ve biri de yurt dışındaki temsilcilikleriyle Kırıkkalelilere destek verdiklerini ifade etti.

Yücekaya, Ankara Valiliğine müracaatta bulunarak, Kırıkkale Kültür ve Sanat Evini yapmak için gerekli yasal iznin alındığını, projeye başlandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ankara'da yaşayan en az 300 bin Kırıkkaleli bulunuyor. Ankara'daki nüfusumuz nerdeyse Kırıkkale'den fazla. Biliyorsunuz biz 1989 yılına kadar Ankara'ya bağlıydık. Vilayet olduktan sonra Ankara ile bağımız hiç kopmadı, kopmazdı. Çünkü biz 43 vilayeti Ankara'ya bağlayan bir geçiş ve kavşak noktasıyız. Kırıkkale, Ankara'nın doğudan giriş kapısıdır. Bu bakımdan Kırıkkale'nin ve Kırıkkalelilerin hep birleştirici bir özelliği olmuştur. İşte tam bu noktada, biz federasyon olarak faaliyetlerimizle Kırıkkale lobisini Ankara'da ve Türkiye'nin dört bir yanında güçlendirmek istiyoruz, bunu da başaracağız. Kültür ve Sanat Evimiz bunun en önemli adımı olacak."

Kültür ve Sanat Evinin bir kadın kooperatifinin bulunacağını, Kırıkkale'nin köylerinde, ilçelerinde ve merkezde bulunan tarımsal ürünlerin bu kooperatifte satışının yapılacağını aktaran Yücekaya, ayrıca konaklama odaları, toplantı salonlarının da Kültür ve Sanat Evinde yer alacağını belirtti.