Ankara'da Kiracısı Tarafından Öldürülen Ev Sahibi

Başkentte tartıştığı kiracısının pompalı tüfekle ateş açtığı ev sahibi hayatını kaybetti.

Olay, Altındağ ilçesinde Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi Orhan Mercan ile kiracı Fatih T. arasında tartışma çıktı. Kiracısı Fatih T. yanında getirdiği pompalı tüfekle Mercan'a ateş etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mercan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı Fatih T., Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. - ANKARA