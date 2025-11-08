Ankara'da Kimsesizlere Geçici Barınma İmkanı

Ankara Valiliği, "Kimsesizlerin Kimsesi Olmak" projesi kapsamında 1 Kasım'dan itibaren sokakta kalan kimsesiz vatandaşların geçici barınma merkezlerine yerleştirilmesine başlandığını bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, " Ankara Valiliğimizin koordinasyonu ve desteğiyle, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı doğrultusunda yıllardır yürütülmekte olan 'Kimsesizlerin Kimsesi Olmak' projesi kapsamında, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından gerekli hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve 1 Kasım itibarıyla sokakta kalan kimsesiz vatandaşlarımızın geçici barınma merkezlerine yerleştirilmesine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, proje kapsamında, sokakta her türlü riskle karşı karşıya kalan kimsesiz ve mekansız vatandaşların sağlık, barınma, güvenlik, giyinme, iaşe, ibadet, hijyen ve temel ihtiyaçları karşılanarak, hayatlarını kolaylaştıracak her alanda destek sunulduğu aktarıldı.

Projeyle kimsesiz vatandaşların yalnızca soğuk kış günlerinde korunmaları değil, aynı zamanda bir daha benzer koşullarla karşılaşmamalarının hedeflendiği belirtilen açıklamada, "Bu doğrultuda, sosyal ve ekonomik desteklerle kalıcı çözümler üretilirken, 60 yaş üzerindeki vatandaşlarımız huzurevlerine, engelli ve bakıma muhtaç olanlar ise rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilmektedir. Proje, bu yıl da kimsenin soğukta ve sahipsiz kalmaması için kararlılıkla sürdürülmektedir." bilgisi paylaşıldı.