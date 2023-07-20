Ankara'da Kıbrıs gazileri Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazileri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yılı ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Beypazarı Muharip Gaziler Derneğinde düzenlenen etkinlikte, Kıbrıs gazileri anılarını paylaştı. Dernek başkanı Ali Yalçınkaya, ilçelerinde 32 Kıbrıs gazisinin yaşadığını belirtti. Kendisinin de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak gazilik ünvanı kazandığını aktaran Yalçınkaya, gazilerin ve KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik etti. Yalçınkaya, 20 üyeleriyle, geçen yıl KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı'na katıldıklarını da belirterek, o günü de unutamadıklarını sözlerine ekledi.