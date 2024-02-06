Uluslararası Gençlik Forumu'nda Keşmir Dayanışma Günü etkinliği düzenlendi

Uluslararası Gençlik Forumu tarafından düzenlenen "İslam Dünyası Konferansları" kapsamında "Keşmir Dayanışma Günü" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde (ESAM) düzenlenen etkinliğe, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd'in yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti yetkilileri ve basın mensupları katıldı.

Büyükelçi Cüneyd, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların Miraç Kandili'ni kutladı.

Cüneyd, bugünün ayrıca 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü olduğunu hatırlattı. Depremdeki can kayıplarının Pakistan için de acı verici olduğuna işaret eden Cüneyd, "50 bin kardeşini kaybeden aynı zamanda Pakistan'dı." ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişkilerinin "mükemmel" olduğunu belirten Cüneyd, doğal afetlerde iki ülkenin birbirlerine yardım ettiğini kaydetti.

Cüneyd, "Cammu Keşmir" meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin gündemindeki en eski maddelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu anlaşmazlık, Hindistan'ın taahhütlerini yerine getirmeyi inatla reddetmesi ve temel insan haklarına ve uluslararası hukuka saygısızlığı nedeniyle çözümsüz kalıyor." diye konuştu.

Güney Asya'da kalıcı barış için, "Keşmir anlaşmazlığının" Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmir halkının istekleri doğrultusunda çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Cüneyd, "tartışmalı bölgeye" uluslararası gözlemcilerin ve medyanın "sınırsız erişimi" olması gerektiğini söyledi.

Cüneyd, ayrıca "Cammu Keşmir" konusundaki tutumu nedeniyle Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.