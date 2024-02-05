Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği Keşmir Dayanışma Günü düzenledi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğince "Keşmir Dayanışma Günü" etkinliği düzenlendi.

Büyükelçilik rezidansındaki programa, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan ve çok sayıda davetli katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, iki ülkenin milli marşları okundu.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlerin anısına Büyükelçilik konutunun bahçesine çam fidanı dikildi.

Fidan dikiminin ardından konuşan Cüneyd, deprem sonucunda 50 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesinden ve malların büyük zarar görmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Depremlerin, Türkiye'nin "asrın felaketi" karşısındaki direncini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk hükümetinin devasa bir hasarı mümkün olan en iyi şekilde karşılama kapasitesini ortaya koyduğunu belirten Cüneyd, Pakistan-Türkiye arasındaki köklü kardeşlik ve dostluğun altını çizdi.

Cüneyd, iki ülkenin "iki kalp, tek ruh" gibi olduğuna işaret ederek, depremlerin ardından yapılan yardım çalışmalarına katkıda bulunmanın Pakistan'ın sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Büyükelçi Cüneyd, dün, Gaziantep Nurdağı'nda bir polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan emniyet yetkililerini rahmetle andı.

Bugün burada "Keşmir Dayanışma Günü" için bir araya gelinmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Cüneyd, "77 yıldır devam eden, alt kıtada birçok savaşa neden olan, uluslararası barış ve dayanışmanın her tarafına sarsıntılar ve şok dalgaları gönderen bir durumla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Cüneyd, uluslararası toplumun, Cammu Keşmir'de yaşananlar için ne yaptığını sorarak, "Bu soruyu kendimize, 'demokrasi ve insan hakları savunucusu olan ya da olmaya çalışanlara' sormamız gerekiyor." dedi.

Cammu Keşmir'de ve Gazze'de yaşananların görmezden gelinmeyecek iki trajedi olduğunun altını çizen Büyükelçi, "(Cammu Keşmir'de) Sanki bir esir kampı gibi yaşamı kısıtlamışlar. Artık yaşanabilir bir yer değil. Yapılan zulümler, işlenen vahşetler saymakla bitmez." değerlendirmesinde bulundu.

"Dostlarımızın ne kadar candan bize destek olduklarına şahit olduk"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Milletvekili Yanık da burada yaptığı konuşmada, Keşmir Dayanışma Günü ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yılının anıldığı programda yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Felaketlerin ve acı günlerin bir taraftan insanların canını çok yaktığını vurgulayan Yanık, "Dostlarımızın ne kadar candan bize destek olduklarına şahit olduk. Keşmir, Türkiye ve Türk toplumu olarak, bizim kendi meselemiz saydığımız meselelerden birisidir." diye konuştu.

Yanık, uluslararası sistemin çözmek istediği meseleleri kolaylıkla çözdüğünü ve sürüncemede bırakmadığını belirterek, "Filistin ve Keşmir gibi benzeri meselelerde maalesef bir kayıtsızlığı hatta belki bilinçli bir boş vermişliği görüyoruz." dedi.

Pakistan ve Türk halkının kalpleri birlikte atıyor

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen de Pakistan'a örnek dayanışması ve depreme yardım konusunda gösterdiği hızlı tepkisi için teşekkür etti.

Taşdelen, Pakistanlı kurtarma ekiplerinin, depremden en çok etkilenen şehir olan Adıyaman'a ulaşan ilk uluslararası ekipler arasında yer aldığını ve çok sayıda değerli hayatı kurtardıklarını vurguladı.

Başta kışlık çadırlar olmak üzere yardım malzemelerinin etkilenen bölgelere hızlı şekilde ulaştırılmasını sağlamak üzere hava, kara ve deniz yollarıyla gönderildiğini aktaran Taşdelen, Pakistan ve Türk halkının kalplerinin birlikte attığını kaydetti.