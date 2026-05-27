Ankara'da kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı

ANKARA'da kesimden kaçan kurbanlık boğa, sahiplerine ve belediyenin kurban yakalama ekibine zor anlar yaşattı.

Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde bayram namazının ardından vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirmek için kesim alanlarına gitti. Keçiören ilçesi Ovacık bölgesinde kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşlar, kurbanlık boğayı ellerinden kaçırdı. Boş arsaya giren boğa, sahiplerine zor anlar yaşattı. Yakınına yaklaştırmayan boğayı sakinleştirilemeyen sahipleri, durumu Keçiören Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgedeki kurban yakalama timi, anestezi kullanılarak sakinleştirilen boğayı, iple bağlayarak sahiplerine teslim etti.

