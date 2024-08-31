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Ankara'da Kereste ve Polyester Üretimi Yapılan İş Yerlerinde Yangın Çıktı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bitişik haldeki kereste ve polyester üretimi yapılan iş yerlerinde çıkan yangında hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Ankara'da bitişik haldeki kereste ve polyester üretimi yapılan iş yerlerinde çıkan yangında hasar oluştu.

Mamak Ortaköy Mahallesi Mermerciler Sitesi'nde bitişik haldeki kereste ve polyester üretimi yapılan dükkanlarda saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme aracı sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çabasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle söz konusu 2 iş yerinde de hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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