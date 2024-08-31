Ankara'da Kereste ve Polyester İmalatı Yapan İş Yerinde Yangın
Ankara'nın Mamak ilçesinde kereste ve polyester imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ekipler, iş yerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenilirken, fabrikada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Ankara'nın Mamak ilçesinde kereste ve polyester imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ekipler, iş yerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenilirken, fabrikada hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Eda KOÇ/ MAMAK (Ankara),