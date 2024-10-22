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Ankara'da Kereste Fabrikasında Yangın: 2 İşçi Hastaneye Kaldırıldı

Ankara'da Kereste Fabrikasında Yangın: 2 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir kereste fabrikasında çıkan yangında, yoğun dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye sevk edildi. Yangın, boya makinesindeki arıza nedeniyle başladı ve itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

ANKARA'da, kereste fabrikasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Akyurt ilçesi Güzelhisar Mahallesi Duru Caddesi'ndeki kereste fabrikasında, boya makinesindeki arıza nedeniyle, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, kerestelere sıçradı. Alevler fabrikanın tamamını sararken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İşçiler, itfaiyecilerin yardımıyla fabrikadan tahliye edildi. Yoğun dumandan etkilenen 2 işçi, olay yerindeki ilk müdahale sonrası Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Fabrikada hasara yol açan yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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