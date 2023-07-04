Ankara'da Kenevir Yetiştiricisi Yakalandı

Başkentte jandarma ekiplerinin operasyonunda, kenevir yetiştirdiği bilgisi edinilen bir kişi yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ayaş ilçesinde A.S. adlı kişinin kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada çeşitli malzemeler ele geçirildi ve adli işlemler başlatıldı.

Başkentte jandarma ekiplerinin operasyonunda, kenevir yetiştirdiği bilgisi edinilen bir kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Ayaş ilçesinde A. S. adlı kişinin kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada 10 kök kenevir bitkisi, 4 kilogram kenevir tohumu, 9 mm çapında tabanca ve 37 fişeği, 2 kurusıkı tabanca ve 30 kurusıkı fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konularak A.S. hakkında adli işlemlere başlandı.

21 hırsızlık olayı aydınlatıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Haziran-3 Temmuz'daki suç faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde meydana gelen 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Bu kapsamda 10 şüpheli yakalandı, bunlardan 5'i daha sonra tutuklandı. Hırsızlık suçunu işlediği tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Ayrıca jandarma ekipleri, 27 Haziran-3 Temmuz'daki çalışmaları sırasında çeşitli suçlardan aranan 224 kişiyi yakaladı.