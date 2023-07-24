Belediye Başkanı Altınok, basının ve gazetecilerin demokrasiler için önemli denetleme mekanizmalarından biri olduğuna dikkat çekerek, gazetecilerin görevlerini yerine getirirken doğruluk, dürüstlük ve uluslararası gazetecilik ilkelerine bağlı kalmalarının önemini vurguladı.

Ankara'da Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Belediye Başkanı Altınok, basının ve gazetecilerin demokrasiler için önemli denetleme mekanizmalarından biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Demokrasimizin vazgeçilmezi olan yerel ve ulusal basınımız kamu yararı gözeterek toplumun bilgilenmesi, ilgi çeken konuların duyurulması ve toplum içinde varsa bir aksaklık bunların gündeme taşınması adına önemli bir görevi icra etmektedir. Gazeteciliğin temel ilkeleri ışığında, gazetecinin vicdani kanaatini de ortaya koyarak gündeme getirdiği adil ve tarafsız birçok haber mağduriyetlerin giderilmesi, toplumsal farkındalığın oluşturulması, kişi, topluluk veya ülkenin tamamını ilgilendiren konuların olumlu yönde aydınlatılması açısından elzemdir. Bu misyonunu vatanına, milletine, milli-manevi değerlerine yürekten bağlı ifa eden; doğruluk, dürüstlük ve uluslararası gazetecilik ilkelerinden ayrılmayan tüm gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum." - ANKARA