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Ankara'da Kazayla Ateşlenen Tüfekle Afgan Çoban Hayatını Kaybetti

Ankara'da Kazayla Ateşlenen Tüfekle Afgan Çoban Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Mamak ilçesinde Afganistan uyruklu bir çoban, arkadaşının kazara ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, bir kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, Afganistan uyruklu çoban E.S. (23), arkadaşının kazayla ateşlediği iddia edilen tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu çoban iki arkadaştan H.H'nin (23) iddiaya göre kazara ateşlediği tabancadan çıkan kurşun E.S.'ye isabet etti. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde E.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. E.S.'nin cesedi yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. H.H. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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