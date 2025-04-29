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Ankara'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Ankara'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Ankara-Eskişehir kara yolunda meydana gelen kazada, aracını kontrol etmek için inen sürücü, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de hafif yaralandı.

ANKARA'da kaza sonrası aracını kontrol etmek için inen sürücüye arkadan gelen otomobil çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ankara- Eskişehir kara yolunda meydana geldi. Eskişehir yönüne giden plakası öğrenilemeyen kamyonete arkadan gelen otomobil çarptı. Kazanın ardından kamyonetinden inen ve ismi öğrenilemeyen sürücüye, bu sırada aynı yöne giden başka bir otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kamyonet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan diğer otomobillerdeki 2 kişinin ise hafif yaralandığı belirtildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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