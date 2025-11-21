Ankara'da Kaza Sonrası TIR Şoförünün Serbest Bırakılmasına İtiraz

ANKARA'da aracının yakıtı bitince yol kenarında duran Kürşat Kıyaklı'ya (24) çarparak ölümüne neden olan TIR şoförü H.C.'nin serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Olay, 19 Kasım'da saat 06.00 sıralarında Keçiören ilçesi Kuzey Çevre Yolu Ovacık yol ayrımında meydana geldi. Kamuda çalışan Kürşat Kıyaklı, 06 FCJ 275 plakalı otomobiliyle Etlik yönüne giderken yakıtın bitmesi nedeniyle yol kenarında durdu. H.C.'nin kullandığı 01 SL 977 plakalı TIR, otomobilden inen Kıyaklı'ya ve araca çarptı. Kıyaklı, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklendi ve hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan TIR şoförü H.C., sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren Kıyaklı'nın ailesi, avukat aracılığıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu.

'FAİL ŞU AN HUKUKA AYKIRI BİÇİMDE SALIVERİLMİŞ DURUMDA'

Ailenin avukatı Iyaz Çimen, düzenlenen kaza tutanağının hatalı olduğunu ileri sürerek, "Hatalı tutanakla birlikte müvekkilin vefatına sebebiyet veren fail, hukuka aykırı olarak salıverilmiştir. Bu şekliyle can kaybının yanında bir de hukuk mağduriyeti meydana gelmiştir. Hem salıverme işlemine hem de kaza tutanağına tarafımızca itiraz edilmiştir. Tanık beyanları dikkate alınarak yeniden düzenlenecek kusur raporuyla birlikte failin ivedilikle tutuklanması kamu vicdanı adına elzemdir. Aşırı hızlı biçimde gelerek müvekkilin yan yolda bulunan aracına TIR'ın çarpması suretiyle olayın meydana geldiğini görüyoruz. Aynı zamanda tanıkların beyanları da bu yönde. Ancak maalesef düzenlenen kaza tutanağında müvekkil yan yolda değil, otoyolda görünüyor. Bu yüzden de kusur dağılımı hatalı biçimde gerçekleştirilmiş ve buna dayanarak da fail şu an hukuka aykırı biçimde salıverilmiş durumda. Olayın olduğu gün fail salıveriliyor. Adli kontrol, yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor" dedi.

'SUÇSUZ VE HATASI YOK'

Kürşat Kıyaklı'nın babası Burhan Kıyaklı da "Benim oğlum, suçsuz ve hatası yok. Ben içim yanıyor, acılıyım, acımı yaşayamadan bir acı daha yaşıyorum. Lütfen buna kulak verin. Bu kişi dışarıda gezmemeli. Ben hiçbir şey istemiyorum. Sadece oğlumun kanı yerde kalmasın. Adalet yerini bulsun" diye konuştu.