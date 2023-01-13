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Ankara'da kaza sonrası kavga kamerada

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Ankara'da kaza sonrası kavga kamerada

ANKARA'da, hafif ticari araç ile TIR'ın çarpışması sonucu sürücüler arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANKARA'da, hafif ticari araç ile TIR'ın çarpışması sonucu sürücüler arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Mamak ilçesinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen TIR ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından sürücüler, tartışmaya başladı. Hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındakiler, TIR sürücüsünü zorla aşağı indirdi. Cep telefonu kamerası ile görüntülenen kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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