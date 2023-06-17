Ankara'da kaza: Park halindeki aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, yoldan çıkarak park halindeki aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı. Şener Acer idaresindeki otomobil, Dikmen Sinan Caddesi'nde seyrederken virajı alamadı ve park halindeki aracın üzerine düştü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, yoldan çıkarak park halindeki aracın üzerine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şener Acer idaresindeki 06 DN 6307 plakalı otomobil, Dikmen Sinan Caddesi'nde seyrederken virajı alamadı. Kontrolden çıkan otomobil, 778. Cadde'de park halindeki 34 HK 5617 plakalı aracın üzerine düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekipleri, kazada yaralanan ve otomobilde sıkışan sürücünün kurtarılması için çalışma başlattı.

Yaralı sürücü, araçtan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.