Ankara'da Kaza: Aileden 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Ankara'da meydana gelen bir trafik kazasında, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Cenazeler Aksaray'da toprağa verildi.

ANKARA'da iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, Aksaray'da toprağa verildi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Haymana ve Gölbaşı ilçeleri sınırında bulunan Karacaören-Çalış yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Eskişehir'den geziden dönen Ayhan Bellikli (28) ile eşi Yüksel Özlem Bellikli (26), kız kardeşi Hayrunisa Bellikli (10) ve annesi Yeliz Bellikli'nin (47) hayatını kaybettiği belirlendi. Bellikli'nin ağır yaralanan oğlu Özkan Bellikli (3) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Otopsi işlemlerin ardından bugün yakınları tarafından Haymana Devlet Hastanesi morgundan alınan 4 kişinin cenazesi, Aksaray'a getirildi. Somuncu Baba Külliyesi'nde kılınan namazın ardından Ayhan, Yüksel Özlem, Hayrunisa ve Yeliz Bellikli'nin cenazeleri, Aksaray Şehir Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
