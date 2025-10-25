Haberler

Ankara'da Kayıp Kız Çocuklarından Biri Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da alkol zehirlenmesi nedeniyle sağlık ekiplerinden yardım isteyen 14 yaşındaki H.K. hastanede yaşamını yitirdi, 16 yaşındaki K.E.A'nın durumu ise kritik. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankara'da kayıp olarak aranan ve rahatsızlandıklarını belirterek sağlık ekiplerinden yardım isteyen 2 kız çocuğundan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan 14 yaşındaki H.K. ve 16 yaşındaki K.E.A, kullandıkları alkol nedeniyle rahatsızlandıklarını belirterek, yardım istedi.

İhbar üzerine adrese giden sağlık ekipleri, H.K. ve K.E.A'yı Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırdı.

H.K, yaşamını yitirdi. K.E.A'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan, ailelerinin H.K. ve K.E.A. hakkında kayıp ihbarında bulunduğu ve kızların polis tarafından arandıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Güncel
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü

Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdüler
Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike! Bu markalardan uzak durun

Bu markalardan kaçın! Sofraların vazgeçilmezi 3 üründe büyük tehlike
''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Selçuk İnan herkesi pişman ediyor

''Takımı küme düşürecek'' deniyordu! Herkesi pişman ediyor
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu

Hapis cezası kesinleşen Ozan Güven'den tepki çeken savunma
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Galatasaray'dan 'hoparlörden ıslık' iddiasına resmi cevap

Cimbom'dan Norveçlilerin iddiasına cevap: Bu hep böyledir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.