Haberler

Ankara'da kayıp olarak aranan genç, araç içinde ölü bulundu

Ankara'da kayıp olarak aranan genç, araç içinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

5 gündür kayıp olarak aranan Bahri Göçer, hafif ticari aracın içinde ölü halde bulundu. Olay, Çankaya'da meydana geldi. Göçer'in ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

ANKARA'da 5 gündür kayıp olarak aranan Bahri Göçer (24), hafif ticari aracın içinde ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarında park halindeki 06 ECF 642 plakalı hafif ticari araçta bir kişinin hareketsiz halde olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede isminin Bahri Göçer olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Göçer'in 5 gün önce evden çıkıp, geri dönmediği ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Göçer'in cansız bedeni, polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Göçer'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Donald Trump: Dönüşüm sürecinde Venezuela'yı biz yöneteceğiz

Venezuela'da yönetime kim geçecek? Trump'tan açıklama geldi
ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf

ABD savaş gemisindeki Maduro'dan ilk fotoğraf geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
ABD tarafından kaçırılan Maduro'nun koltuğuna talip biri var

Akıbeti merak edilirken koltuğuna talip çıktı
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
Belediye ekiplerinin 'Yardım' videosunun senaryo olduğu ortaya çıktı

"Çalışıyoruz" imajı vermek için yaptıkları rezilliğe bakın
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar
Venezuela'daki Türk vatandaşına ulaştık: Maduro asıl darbeyi kendi halkından yiyecek

Venezuela'daki Türk vatandaşı: Maduro asıl darbeyi içeriden yiyecek