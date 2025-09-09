Haberler

Ankara'da Kayınpederi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenimahalle ilçesinde kayınpederi K.A. tarafından bıçakla yaralanan B.G.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve K.A. gözaltına alındı.

Ankara'da kayınpederi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Yenimahalle ilçesinde yaşayan B.G.K. ile kayınpederi K.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A. gelini B.G.K'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, B.G.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

K.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Almanlar duyurdu! Zinedine Zidane, Fenerbahçe'yi reddetti

Görüşmeyi açıkladılar! Zidane'dan Fenerbahçe'ye olay cevap
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç: Tedesco ile şampiyon olacağımıza inancımız tamdır

Ali Koç'tan Tedesco için büyük iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.