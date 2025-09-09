Ankara'da kayınpederi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Yenimahalle ilçesinde yaşayan B.G.K. ile kayınpederi K.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.A. gelini B.G.K'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, B.G.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

K.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.