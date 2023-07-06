Ankara'da kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Alman genç kız ailesine teslim edildi

ANKARA - Ankara'da evden kaçıp kayıplara karıştıktan 3 gün sonra polis tarafından bulunan Almanya Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Kirk Mildner'in 13 yaşındaki kızı Marlene Mildner, ailesine teslim edildi.

Çankaya'daki evinden 3 Temmuz akşamı kaçan Almanya Kalkınma Bankası Türkiye Ofisi Direktörü Dr. Kirk Mildner'in ikizlerinden Marlene Mildner polis ekiplerince bulundu. Mildner'in evden kaçtığı gece tanıştığı bir kişinin Mamak'taki evinde kaldığı öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne getirilen Mildner, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek.

"Çok mutlu hissediyoruz"

Kızının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden baba Kirk Mildner, "Türk polisinin kızımı bulmasından dolayı çok büyük bir rahatlık içerisindeyiz. Kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Polisimiz kızımızı bulup buralara kadar getirdi. Birazdan onunla karşılaşıp kucaklaşacağımız için çok mutluyuz. Türk polisimize çok teşekkür ediyoruz. Onların bu gayretli çalışmasıyla çocuğumuza kavuştuk. Onlar olmasaydı çocuğumuza bu kadar hızlı kavuşamazdık. Almanya Büyükelçiliğine de bu süreçteki desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Anne Ganna Mildner ise, "Çocuğumu alıp eve gidecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Türk polisine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.