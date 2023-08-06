Ankara'da kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cesedi parkta bulundu
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki Osman Can Ç'nin cesedi Şehitlik Korusu Parkı'nda bulundu. Cenazesi Ortaköy Mezarlığı'nda defnedildi.
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir parkta ölü bulunan 13 yaşındaki Osman Can Ç. toprağa verildi.
Osman Can Ç'nin cenazesi öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.
Karapürçek Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki Osman Can Ç'ye 4 Ağustos Cuma akşamı ulaşılamamıştı. Osman Can Ç'nin cansız bedeni dün sabah saatlerinde Şehitlik Korusu Parkı'nda bulunmuştu.
Kaynak: AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel