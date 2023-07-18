Ankara'da Kayaş MKE Kapsül Fabrikası'nda Patlama: Uzman Müfettişler Görevlendirildi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da meydana gelen patlamada yaralanan işçilere acil şifalar diledi. Bakanlık tarafından konuyla ilgili inceleme için uzman müfettişler görevlendirildi.
BAKAN IŞIKHAN: UZMAN MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, " Ankara'da Kayaş MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçi kardeşimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun. Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise "Konuyla ilgili kaza olayının hemen sonrasında Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde; Kaza Araştırma Komisyonu acilen toplanmış ve koordinasyon ekibi oluşturulmuştur. Konusunda yetkin iş müfettişleri gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiş olup Rehberlik Teftiş Başkanı ve Başkan Yardımcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği Başkan Yardımcısı olay yerine intikal edilerek gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel