Ankara'da Kayaş MKE Kapsül Fabrikası'nda Patlama: Uzman Müfettişler Görevlendirildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara'da meydana gelen patlamada yaralanan işçilere acil şifalar diledi. Bakanlık tarafından konuyla ilgili inceleme için uzman müfettişler görevlendirildi.

BAKAN IŞIKHAN: UZMAN MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, patlamaya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Işıkhan, " Ankara'da Kayaş MKE Kapsül Fabrikası'nda meydana gelen patlamada yaralanan 4 işçi kardeşimize Allah'tan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun. Konuyla ilgili olarak inceleme için koordinasyon ekibi oluşturulmuş olup bakanlığımıza bağlı uzman müfettişler gerekli inceleme ve soruşturma kapsamında görevlendirilmiştir" dedi.